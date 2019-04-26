У Києві знову хвиля повідомлень про мінування
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Сьогодні у п'ятницю, 26 квітня, в Києві знову надійшло повідомлення про мінування різних установ і об'єктів столиці. Наразі, для перевірки будівель та забезпечення безпеки туди направлені екстрені служби міста. Про це повідомили журналісту УНН у прес-центрі ГУ Нацполіції міста Києва.
"Повідомлення (про замінування – ред.) надходили до Департаменту Національної поліції. Наразі правоохоронці перевіряють інформацію", - повідомили у поліції.
У відомстві наразі не кажуть, про які саме об’єкти йдеться. Зазначимо,що раніше стало відомо про замінування Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, аеропорту "Жуляни", Центрального автовокзалу та залізничних вокзалів "Центральний", "Південний" та "Дарницький".
Як повідомляв УНН, напередодні у столиці знову замінували аеропорт “Київ”.
Нагадаємо, 23 квітня по всій території Україні невідомі “мінували” аеропорти.
Голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що поліція має намір посилити кримінальну відповідальність за фейкові мінування.