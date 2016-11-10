У СБУ назвали фейком заяву О.Захарченка про причетність спецслужб до вбивства “Мотороли”
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Речниця СБУ Олена Гітлянська назвала фейком заяву ватажка “ДНР” Олександра Захарченка, що до вбивства бойовика Арсена Павлова на прізвисько “Моторола” причетний начальник управління СБУ. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні прямо фейкопад від кремлівського агітпропу та їх приспішників в Україні — ФСБ затримала чергових українських „диверсантів“, стали відомі вигадані прізвища ліквідаторів мотороли, ми стежимо за кимось... Я не здивуюсь, якщо до вечора "з’ясується", що няша поклонська наш агент, якого ми заслали до Держдуми для зниження її інтелектуального рівня "у критичні дні", — написала вона.
Як повідомляв УНН, 10 листопада ватажок “ДНР” Олександр Захарченко звинуватив нібито начальника управління СБУ у Донецькій області Віталія Марікова у причетності до вбивства бойовика Арсена Павлова на прізвисько “Моторола”.
Також нагадаємо, 10 листопада Федеральна служба безпеки РФ повідомила про затримання в Севастополі в анексованому Криму “членів диверсійно-терористичної групи української розвідки”.