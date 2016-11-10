В СБУ назвали фейком заявление А.Захарченка о причастности спецслужб к убийству "Моторолы"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Представитель СБУ Елена Гитлянская назвала фейком заявление главаря "ДНР" Александра Захарченко, что к убийству боевика Арсена Павлова по прозвищу "Моторола" причастен начальник управления СБУ. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня прямо фейкопад от кремлевского агитпропа и их приспешников в Украине - ФСБ задержала очередных украинских" диверсантов ", стали известны вымышленные фамилии ликвидаторов моторолы, мы следим за кем-то ... Я не удивлюсь, если к вечеру" выяснится ", что няша Поклонская наш агент, которого мы заслали в Госдуму для снижения ее интеллектуального уровня "в критические дни", - написала она.
Как сообщал УНН, 10 ноября главарь "ДНР" Александр Захарченко обвинил якобы начальника управления СБУ в Донецкой области Виталия Марикова в причастности к убийству боевика Арсена Павлова по прозвищу "Моторола".
Также напомним, 10 ноября Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании в Севастополе в аннексированном Крыму "членов диверсионно-террористической группы украинской разведки".