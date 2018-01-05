У Саудівській Аравії заявили про перехоплення балістичної ракети з Ємену
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Сили протиповітряної оборони арабської коаліції на чолі з Саудівською Аравією перехопили балістичну ракету з боку Ємену, яка прямувала на територію королівства. Про це повідомляє представник сил королівства, полковник Туркі Аль-Малікі, передає УНН з посиланням на Al Ekhbariya.
"Цього ранку сили ППО коаліції помітили запуск балістичної ракети з території Ємену на територію Королівства", - повідомив Аль-Малікі.
Також він додав, що ракета була направлена в сторону саудівської провінції Наджран і була націлена на населені райони.
"Ракета була направлена в сторону Наджрана і була навмисно запущена, націлюючись на населені райони, була перехоплена і знищена ракетами системи "Патріот" у Наджрані. Ракета розпалася на фрагменти, які завдали невеликої шкоди приватній власності, без людських жертв", - зазначив Аль-Малікі.
Нагадаємо, 26 грудня в єменському місті Таїз літаки коаліції під керівництвом Саудівської Аравії завдали авіаудар, в результаті якого загинули 15 осіб.