В Саудовской Аравии заявили о перехвате баллистической ракеты из Йемена

"Этим утром силы ПВО коалиции заметили запуск баллистической ракеты с территории Йемена на территорию Королевства", - сообщил Аль-Малики.

Также он добавил, что ракета была направлена в сторону саудовской провинции Наджран и была нацелена на населенные районы.

"Ракета была направлена в сторону Наджрана и была преднамеренно запущена, нацеливаясь на населенные районы, была перехвачена и уничтожена ракетами системы "Патриот" в Наджране. Ракета распалась на фрагменты, которые нанесли небольшой урон частной собственности, без человеческих жертв", - отметил Аль-Малики.

Напомним, 26 декабря в йеменском городе Таиз самолеты коалиции под руководством Саудовской Аравии нанесли авиаудар, в результате которого погибли 15 человек.