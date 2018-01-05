В Саудовской Аравии заявили о перехвате баллистической ракеты из Йемена
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Силы противовоздушной обороны арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили баллистическую ракету со стороны Йемена, которая направлялась на территорию королевства. Об этом сообщает представитель сил королевства, полковник Турки Аль-Малики, передает УНН со ссылкой на Al Ekhbariya.
"Этим утром силы ПВО коалиции заметили запуск баллистической ракеты с территории Йемена на территорию Королевства", - сообщил Аль-Малики.
Также он добавил, что ракета была направлена в сторону саудовской провинции Наджран и была нацелена на населенные районы.
"Ракета была направлена в сторону Наджрана и была преднамеренно запущена, нацеливаясь на населенные районы, была перехвачена и уничтожена ракетами системы "Патриот" в Наджране. Ракета распалась на фрагменты, которые нанесли небольшой урон частной собственности, без человеческих жертв", - отметил Аль-Малики.
Напомним, 26 декабря в йеменском городе Таиз самолеты коалиции под руководством Саудовской Аравии нанесли авиаудар, в результате которого погибли 15 человек.