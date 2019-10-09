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У Рябошапки "наказали" не допускати до атестації прокурорів, які не згодні на доноси

Київ • УНН

 • 33516 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. В Офісі Генерального прокурора України наказали не приймати від прокурорів заяв на проходження атестації, якщо у них не буде згоди на “анонімний донос”. Про це свідчить лист за підписом в.о. начальника Департаменту кадрової роботи та державної служби Т. Дунаса, передає УНН з посиланням на сам документ, що є у розпорядженні редакції.

У Рябошапки "наказали" не допускати до атестації прокурорів, які не згодні на доноси

Лист кадрового департаменту Офісу Генерального прокурора адресований керівникам кадрових підрозділів регіональних структур.

У ньому, зокрема, йдеться про те, форми заяв “про переведення на посаду прокурора в обласних прокуратурах, окружних прокуратурах та про наміри пройти атестацію чітко визначені та затверджені Порядком проходження прокурорами атестації”, який, у свою чергу, затверджений наказом Генерального прокурора Руслана Рябошапки.

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У листі окремо наголошується на тому, що прокурори не мають права писати заяви на проходження атестації в обхід запропонованого встановленого зразка.

“... у разі подання прокурорами заяв, які не відповідають встановленим формам, наведеним у додатках до вказаного Порядку, вони мають невідкладно повертатися відповідним прокурорам для належного оформлення”, - йдеться у листі кадровикам.

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Також наголошується на тому, що “заяви прокурорів і слідчих, які не відповідатимуть затвердженим формам, вважатимуться неподаними з відповідними правовими наслідками”.

Нагадаємо, що форма заяви “про переведення на посаду” та проходження атестації, запропонована новоствореним Офісом Генерального прокурора, містить суперечливі положення.

Зокрема, окрім згоди на проходження атестації та на звільнення, у разі її неуспішного складання, заява “від Рябошапки” передбачає згоду прокурора на використання кадровими комісіями інформації про кандидата від анонімних джерел. Ба більше, сказано, що така інформація “не потребує офіційного підтвердження”.

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“... я погоджуюсь з тим, що під час проведення співбесіди та ухвалення рішення кадровою комісією може братися до уваги інформація, отримана від фізичних та юридичних осіб (у тому числі анонімно), яка не підлягає додатковому офіційному підтвердженню”, — йдеться у типовій заяві

Своє обурення з цього приводу вже висловили працівники органів прокуратури

На ім'я Президента Зеленського вони підготували звернення, в якому “оновлення” офісу прокуратури називають “кроком у темне середньовіччя” та спробою “зачистити неугодних”. А вимогу про погодження на доноси вважають “дискримінацією за професійною ознакою”.

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У листі Зеленському чинні прокурори пояснюють вимоги чинного законодавства України, зокрема, й КЗпП України та наголошують на тому, "що такого ступеню цинізму й нехтування демократичними цінностями у боротьбі за владу в прокуратурі" ще не було з часів проголошення незалежності.

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