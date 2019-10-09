У Рябошапки "наказали" не допускати до атестації прокурорів, які не згодні на доноси

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. В Офісі Генерального прокурора України наказали не приймати від прокурорів заяв на проходження атестації, якщо у них не буде згоди на “анонімний донос”. Про це свідчить лист за підписом в.о. начальника Департаменту кадрової роботи та державної служби Т. Дунаса, передає УНН з посиланням на сам документ, що є у розпорядженні редакції.