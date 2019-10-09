У Рябошапки "приказали" не допускать к аттестации прокуроров, которые не согласны на доносы

КИЕВ. 9 октября. УНН. В Офисе Генерального прокурора Украины приказано не принимать от прокуроров заявлений на прохождение аттестации, если у них не будет согласия на "анонимный донос". Об этом свидетельствует письмо за подписью и.о. начальника Департамента кадровой работы и государственной службы Т. Дунаса, передает УНН со ссылкой на сам документ, который есть в распоряжении редакции.