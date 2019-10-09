У Рябошапки "приказали" не допускать к аттестации прокуроров, которые не согласны на доносы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Офисе Генерального прокурора Украины приказано не принимать от прокуроров заявлений на прохождение аттестации, если у них не будет согласия на "анонимный донос". Об этом свидетельствует письмо за подписью и.о. начальника Департамента кадровой работы и государственной службы Т. Дунаса, передает УНН со ссылкой на сам документ, который есть в распоряжении редакции.
Письмо кадрового департамента Офиса Генерального прокурора адресовано руководителям кадровых подразделений региональных структур.
В нем, в частности, говорится, что формы заявлений "о переводе на должность прокурора в областных прокуратурах, окружных прокуратурах и о намерениях пройти аттестацию четко определены и утверждены Порядком прохождения прокурорами аттестации", который, в свою очередь, утвержденный приказом Генерального прокурора Руслана Рябошапки.
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В письме отдельно отмечается, что прокуроры не имеют права писать заявления на прохождение аттестации в обход предложенного установленного образца.
"... в случае представления прокурорами заявлений, не соответствующих установленным формам, приведенным в приложениях к указанному Порядку, они должны безотлагательно возвращаться соответствующим прокурорам для надлежащего оформления", - говорится в письме кадровикам.
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Также отмечается, что "заявления прокуроров и следователей, которые не соответствуют утвержденным формам, можно считать поданными с соответствующими правовыми последствиями".
Напомним, что форма заявления "о переводе на должность" и прохождение аттестации, предложенная новым Офисом Генерального прокурора, содержит противоречивые положения.
В частности, кроме согласия на прохождение аттестации и на увольнение, в случае ее неуспешной сдачи, заявление "от Рябошапки" предусматривает согласие прокурора на использование кадровыми комиссиями информации о кандидате от анонимных источников. Более того, сказано, что такая информация "не нуждается в официальном подтверждении".
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"... я согласен с тем, что во время проведения собеседования и принятии решения кадровой комиссией может приниматься во внимание информация, полученная от физических и юридических лиц (в том числе анонимно), что не подлежит дополнительному официальному подтверждению", - говорится в типовом заявлении.
Свое возмущение по этому поводу уже высказали работники органов прокуратуры.
На имя Президента Зеленского они подготовили обращение, в котором "обновление" офиса прокуратуры называют "шагом в темное средневековье" и попыткой "зачистить неугодных". А требование о согласии на доносы считают "дискриминацией по профессиональному признаку".
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В письме Зеленскому действующие прокуроры объясняют требования действующего законодательства Украины, в частности, и КЗоТ Украины и подчеркивают, "что такой степени цинизма и пренебрежения демократическими ценностями в борьбе за власть в прокуратуре" еще не было со времен провозглашения независимости.