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У Румунії заявили, що, можливо, під час атаки російських дронів було порушення її повітряного простору

У Румунії заявили, що, можливо, під час атаки російських дронів було порушення її повітряного простору

Київ • УНН

 • 441359 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Міністерство національної оборони Румунії заявило, що, можливо, під час атаки російських дронів було порушення повітряного простору країни, передає УНН.

Цитата

«У ніч із 29 на 30 вересня російські війська здійснили нову серію атак на деякі об'єкти в Україні», - ідеться в повідомленні.

"Після виявлення груп безпілотників, які прямують на територію України, неподалік кордону з Румунією", як вказано, Міністерство національної оборони Румунії попередило сили Служби повітряної поліції та повідомило, починаючи з 22:38, Генеральну інспекцію країни з надзвичайних ситуацій (ISU) про виникнення надзвичайних заходів щодо оповіщення населення повітів Тулча та Галац.

"Радіолокаційна система спостереження румунської армії вказала на можливе несанкціоноване проникнення в національний повітряний простір: сигнал було виявлено на шляху до міста Галац", - наголошується в повідомленні.

Повідомляється, що внаслідок сили ISU, поліції та прикордонної поліції було перенаправлено до районів поблизу міста Галац, де було зафіксовано відповідний радіолокаційний сигнал.

«На цей час не виявлено жодного об'єкта, що впав із повітряного простору на території країни. Пошуки продовжаться сьогодні», - сказано у повідомленні.

Доповнення

Reuters з посиланням на джерела в обороні повідомляло, що Румунія переміщає ППО ближче до своїх сел на Дунаї, розташованих через річку від України, де російські безпілотники атакували зернові об'єкти, і додає до цього регіону більше військових спостережних пунктів та патрулів.

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