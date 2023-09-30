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В Румынии заявили, что, возможно, во время атаки российских дронов было нарушение ее воздушного пространства

В Румынии заявили, что, возможно, во время атаки российских дронов было нарушение ее воздушного пространства

Киев • УНН

 • 441358 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Министерство национальной обороны Румынии заявило, что, возможно, во время атаки российских дронов было нарушение воздушного пространства страны, передает УНН.

Цитата

«В ночь с 29 на 30 сентября российские войска совершили новую серию атак на некоторые объекты в Украине», - говорится в сообщении.

"После обнаружения групп беспилотников, направляющихся на территорию Украины, недалеко от границы с Румынией", как указано, Министерство национальной обороны Румынии предупредило силы Службы воздушной полиции и сообщило, начиная с 22:38, Генеральной инспекции страны по чрезвычайным ситуациям (ISU) о возникновении чрезвычайных мер по оповещению населения уездов Тулча и Галац.

"Радиолокационная система наблюдения румынской армии указала на возможное несанкционированное проникновение в национальное воздушное пространство: сигнал был обнаружен на пути к городу Галац", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что в результате силы ISU, полиции и пограничной полиции были перенаправлены в районы вблизи города Галац, где был зафиксирован соответствующий радиолокационный сигнал.

«В настоящее время не обнаружено ни одного объекта, упавшего из воздушного пространства на территории страны. Поиски продолжатся сегодня», - сказано в сообщении.

Дополнение

Reuters со ссылкой на источники в обороне сообщало, что Румыния перемещает ПВО ближе к своим селам на Дунае, расположенным через реку от Украины, где российские беспилотники атаковали зерновые объекты, и добавляет в этот регион больше военных наблюдательных пунктов и патрулей.

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