Румыния перемещает ПВО ближе к границе с Украиной - Reuters

Детали

"Эти меры, наряду с размещением четырех дополнительных американских истребителей F-16 и расширением бесполетной зоны, являются признаком растущего беспокойства Румынии и более широкого альянса НАТО тем, что война в Украине может перекинуться на ее территорию", - отмечает издание.

Инциденты с приземлением частей дронов в Румынии подчеркивают рисковые недоразумения, или еще хуже, между россией и НАТО, побуждая румынские вооруженные силы усилить безопасность в этом районе для защиты гражданского населения, сообщили два источника.

"Армия построила два бомбоубежища в небольшом селе Плауру, всего в нескольких сотнях метров от Измаила, а жители более широкого региона получают оповещения на мобильные телефоны, когда обнаруживают российские беспилотники, направляющиеся в их направлении", - отмечает издание.

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Тудор Чернега, мэр коммуны Чаталкиой, в которую входит село Плауру, заявил, однако, что плохая мобильная связь ограничивает эффективность предупреждений.

В заявлении, сделанном в прошлую пятницу министерством обороны Румынии, говорится, что около 100 американских военнослужащих и четыре самолета F-16 Fighting Falcon американской разработки прибыли на военную авиабазу Борча примерно в 150 км к югу от Измаила.

С середины сентября министерство также расширило бесполетную зону вдоль участка границы с Украиной до 30 км внутри Румынии и до высоты 4000 метров в качестве сдерживающего фактора против российских дронов, проникающих в воздушное пространство Румынии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам в Киеве в четверг, что нет никаких доказательств того, что российские удары вблизи украинско-румынской границы были преднамеренной атакой на Румынию, но назвал их "безрассудными" и "дестабилизирующими".

Представитель министерства обороны Румынии Константин Спину также заявил, что нет никаких признаков того, что россия нацелилась на Румынию, но характер атак на украинскую территорию вблизи сделал невозможным предотвращение всех нарушений.

"Они (российские дроны) летают на очень малых высотах, иногда менее 200 метров (над землей)... они построены таким образом, чтобы меньше всего отражать радиолокационные волны", - сказал он.

"Ни одна страна в мире не может на 100% защитить свое воздушное пространство от всех средств атаки", - добавил он.

"Источники в обороне заявили, что им неизвестно ни одного случая, когда полностью исправные российские беспилотники входили в воздушное пространство Румынии, и что три известных случая падения беспилотников или их обломков внутри страны не включали взрывчатки", - говорится в публикации.

Они также рассказали об изменении российской тактики, которая может повысить вероятность ошибок.

Напомним

Ранее сообщалось, что Румыния укрепляет границу с Украиной, туда направили радары и шесть сотен солдат.