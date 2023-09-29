Румунія переміщає ППО ближче до кордону з Україною - Reuters

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"Ці заходи, поряд із розміщенням чотирьох додаткових американських винищувачів F-16 і розширенням безпольотної зони, є ознакою зростаючого занепокоєння Румунії та ширшого альянсу НАТО тим, що війна в Україні може перекинутися на її територію", - зазначає видання.

Інциденти з приземленням частин дронів у Румунії наголошують на ризикові недорозуміння, чи ще гірше, між росією та НАТО, спонукаючи румунські збройні сили посилити безпеку в цьому районі для захисту цивільного населення, повідомили два джерела.

"Армія побудувала два бомбосховища в невеликому селі Плауру, всього за кілька сотень метрів від Ізмаїла, а жителі ширшого регіону отримують сповіщення на мобільні телефони, коли виявляють російські безпілотники, що прямують у їхньому напрямку", - зазначає видання.

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Тудор Чернега, мер комуни Чаталкіой, до якої входить село Плауру, заявив, однак, що поганий мобільний зв’язок обмежує ефективність попереджень.

У заяві, зробленій минулої п'ятниці міністерством оборони Румунії, ідеться, що близько 100 американських військовослужбовців і чотири літаки F-16 Fighting Falcon американської розробки прибули на військову авіабазу Борча приблизно за 150 км на південь від Ізмаїлу.

З середини вересня міністерство також розширило безпольотну зону вздовж ділянки кордону з Україною до 30 км усередині Румунії і до висоти 4000 метрів як стримуючий фактор проти російських дронів, які проникають у повітряний простір Румунії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив журналістам у Києві в четвер, що немає жодних доказів того, що російські удари поблизу українсько-румунського кордону були навмисною атакою на Румунію, але назвав їх "безрозсудними" та "дестабілізуючими".

Представник міністерства оборони Румунії Констянтин Спіну також заявив, що немає жодних ознак того, що росія націлилася на Румунію, але характер атак на українську територію поблизу унеможливив запобігання всім порушенням.

"Вони (російські дрони) літають на дуже малих висотах, іноді менше 200 метрів (над землею)... вони побудовані таким чином, щоб найменше відбивати радіолокаційні хвилі", - сказав він.

"Жодна країна у світі не може на 100% захистити свій повітряний простір від усіх засобів атаки", - додав він.

"Джерела в обороні заявили, що їм невідомо жодного випадку, коли повністю справні російські безпілотники входили в повітряний простір Румунії, і що три відомі випадки падіння безпілотників або їх уламків всередині країни не включали вибухівки", - ідеться у публікації.

Вони також розповіли про зміну російської тактики, яка може підвищити ймовірність помилок.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Румунія зміцнює кордон з Україною, туди направили радари та шість сотень солдатів.