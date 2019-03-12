У російському Татарстані з'явилася "могила" Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Татарстані активіст встановив біля будівлі слідчого комітету інсталяцію у вигляді могили президенту РФ, за що чоловіка заарештували на 28 діб. Про це повідомляє видання "МБХ медіа", передає УНН.
У Набережних Човнах суд заарештував на 28 діб місцевого активіста Каріма Ямадаєва, який встановив інсталяцію у вигляді могили Володимира Путіна біля входу в будівлю Слідчого комітету.
Відносно Ямадаєва був складений протокол за статтею про повторне порушення порядку проведення акції (ч. 8 ст. 20.2 КпАП).
Повідомляється, що активіста затримали 11 березня, арешт він буде відбувати у СІЗО Набережних Човнів.
Нагадаємо, в Санкт-Петербурзі затримали активістів, які "привітали" Путіна з днем народження.