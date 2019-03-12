В российском Татарстане появилась "могила" Путина
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Татарстане активист установил у здания следственного комитета инсталляцию в виде могилы президенту РФ, за что мужчину арестовали на 28 суток. Об этом сообщает издание "МБХ медиа", передает УНН.
В Набережных Челнах суд арестовал на 28 суток местного активиста Карима Ямадаева, который установил инсталляцию в виде могилы Владимира Путина у входа в здание Следственного комитета (СК).
В отношении Ямадаева был составлен протокол по статье о повторном нарушении порядка проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).
Сообщается, что активиста задержали 11 марта, арест он будет отбывать в СИЗО Набережных Челнов.
Напомним, в Санкт-Петербурге задержали активистов, которые "приветствовали" Путина с днем рождения.