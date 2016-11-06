У Росії внаслідок вибуху газу загинуло п’ятеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. П’ятеро осіб, з них одна дитина, загинули внаслідок вибуху газу у Російському Іванові. Про це повідомила керівник регіонального управління слідчого комітету РФ О. Долева, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
"П'ятеро людей загинули: три жінки, чоловік і дівчинка чотирьох років", - сказав представник МНС.
Також вона зазначила, що частина двоповерхового будинку обрушилася після вибуху газу в неділю вранці. Площа руйнування склала до 80 квадратних метрів.
Як повідомляв УНН, 24 жовтня, у РФ внаслідок вибуху будинку загинуло семеро людей.