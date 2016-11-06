В России в результате взрыва газа погибли пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Пять человек, из них один ребенок, погибли в результате взрыва газа в Российском г. Иваново. Об этом сообщила руководитель регионального управления следственного комитета РФ Ольга Долева, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Пять человек погибли: три женщины, мужчина и девочка четырех лет", - сообщила О.Долева.
Также она отметила, что часть двухэтажного дома обрушилась после взрыва газа в воскресенье утром. Площадь разрушения составила до 80 квадратных метров.
Как сообщал УНН, 24 октября, в РФ в результате взрыва дома погибли семь человек.