В России в результате взрыва газа погибли пять человек

"Пять человек погибли: три женщины, мужчина и девочка четырех лет", - сообщила О.Долева.

Также она отметила, что часть двухэтажного дома обрушилась после взрыва газа в воскресенье утром. Площадь разрушения составила до 80 квадратных метров.

Как сообщал УНН, 24 октября, в РФ в результате взрыва дома погибли семь человек.