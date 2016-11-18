У Росії вимагають заблокувати “спільноти смерті”, які пропагують суїцид серед підлітків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Брянській області Російської Федерації прокуратура направила позови з вимогою заблокувати в соціальних мережах дві “спільноти смерті”, в яких пропагується суїцид серед підлітків. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прокуратуру, передає УНН.
“Прокуратурою Злинковського району Брянської області до суду направлено позовні заяви про блокування двох груп в соціальній мережі „ВКонтакте“. На цих інтернет-сторінках публікувалася інформація про способи відходу з життя, а також пропагувався суїцид серед неповнолітніх”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що групи були знайдені в ході моніторингу в інтернеті. У кожній з них було близько 500 осіб, переважно неповнолітніх з різних регіонів Росії, при тому що адміністратори груп були віком від 18 років і старше.
Повідомляється, що наразі позовні заяви перебувають на розгляді в суді. Якщо суд задовольнить позови, матеріали будуть передані в Роскомнадзор, і блокування груп відбудеться протягом швидкого часу.
Як повідомляв УНН, через участь у “спільноті смерті” російської соцмережі “ВКонтакте” 15 підлітків вчинили самогубство.