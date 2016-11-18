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15 марта, 19:03 • 108581 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148341 просмотра

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15 марта, 13:08 • 119950 просмотра

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15 марта, 12:52 • 106628 просмотра

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15 марта, 11:23 • 102326 просмотра

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В России требуют заблокировать "сообщества смерти", которые пропагандируют суицид среди подростков

В России требуют заблокировать "сообщества смерти", которые пропагандируют суицид среди подростков

Киев • УНН

 • 7708 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Брянской области Российской Федерации прокуратура направила иски с требованием заблокировать в социальных сетях два "сообщества смерти", в которых пропагандируется суицид среди подростков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру, передает УНН.

"Прокуратурой Злынковского района Брянской области в суд направлены исковые заявления о блокировании двух групп в социальной сети "ВКонтакте". На этих интернет-страницах публиковалась информация о способах ухода из жизни, а также пропагандировался суицид среди несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Отмечается, что группы были найдены в ходе мониторинга в интернете. В каждой из них было около 500 человек, преимущественно несовершеннолетних из разных регионов России, при том что администраторы групп были в возрасте от 18 лет и старше.

Сообщается, что в настоящее время исковые заявления находятся на рассмотрении в суде. Если суд удовлетворит иски, материалы будут переданы в Роскомнадзор, и блокировка групп состоится в течение быстрого времени.

Как сообщал УНН, из-за участия в "сообществе смерти" российской соцсети "ВКонтакте" 15 подростков совершили самоубийство.

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