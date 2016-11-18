В России требуют заблокировать "сообщества смерти", которые пропагандируют суицид среди подростков
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Брянской области Российской Федерации прокуратура направила иски с требованием заблокировать в социальных сетях два "сообщества смерти", в которых пропагандируется суицид среди подростков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру, передает УНН.
"Прокуратурой Злынковского района Брянской области в суд направлены исковые заявления о блокировании двух групп в социальной сети "ВКонтакте". На этих интернет-страницах публиковалась информация о способах ухода из жизни, а также пропагандировался суицид среди несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Отмечается, что группы были найдены в ходе мониторинга в интернете. В каждой из них было около 500 человек, преимущественно несовершеннолетних из разных регионов России, при том что администраторы групп были в возрасте от 18 лет и старше.
Сообщается, что в настоящее время исковые заявления находятся на рассмотрении в суде. Если суд удовлетворит иски, материалы будут переданы в Роскомнадзор, и блокировка групп состоится в течение быстрого времени.
Как сообщал УНН, из-за участия в "сообществе смерти" российской соцсети "ВКонтакте" 15 подростков совершили самоубийство.