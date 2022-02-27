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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Росії повісився фінансовий директор "Газпрому"

У Росії повісився фінансовий директор "Газпрому"

Київ • УНН

 • 1602122 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. У російському селищі Ленінське у Ленінградській області виявили труп заступника гендиректора Єдиного розрахункового центру "Газпрому" з питань корпоративної безпеки. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

Вранці 25 лютого до поліції надійшло повідомлення про загибель чоловіка на вулиці Рубіновій в елітному котеджному селищі Ленінське.

 Покійним виявився 61-річний Олександр Тюляков — заступник генерального директора Єдиного розрахункового центру (ЄРЦ) "Газпрому" з корпоративної безпеки. Цей підрозділ виконує функції казначейства всієї монополії.

Чоловік повісився в гаражі. Поруч з ним лежала записка.

Обставини події встановлюють.

Додамо

До призначення в ЄРЦ Олександр Тюляков з березня 2014 року працював на посаді заступника генерального директора з корпоративного захисту та управління персоналом "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" — 100-відсоткової дочки "Газпрому", яка займалася експортом та транспортуванням палива до дев'яти регіонів Росії.

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