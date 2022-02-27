У Росії повісився фінансовий директор "Газпрому"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. У російському селищі Ленінське у Ленінградській області виявили труп заступника гендиректора Єдиного розрахункового центру "Газпрому" з питань корпоративної безпеки. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.
Деталі
Вранці 25 лютого до поліції надійшло повідомлення про загибель чоловіка на вулиці Рубіновій в елітному котеджному селищі Ленінське.
Покійним виявився 61-річний Олександр Тюляков — заступник генерального директора Єдиного розрахункового центру (ЄРЦ) "Газпрому" з корпоративної безпеки. Цей підрозділ виконує функції казначейства всієї монополії.
Чоловік повісився в гаражі. Поруч з ним лежала записка.
Обставини події встановлюють.
Додамо
До призначення в ЄРЦ Олександр Тюляков з березня 2014 року працював на посаді заступника генерального директора з корпоративного захисту та управління персоналом "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" — 100-відсоткової дочки "Газпрому", яка займалася експортом та транспортуванням палива до дев'яти регіонів Росії.