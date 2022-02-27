В России повесился финансовый директор "Газпрома"

Детали

Утром 25 февраля в полицию поступило сообщение о гибели мужчины на улице Рубиновой в элитном коттеджном поселке Ленинское.

Покойным оказался 61-летний Александр Тюляков — заместитель генерального директора Единого расчетного центра (ЕРЦ) "Газпрома" по корпоративной безопасности. Это подразделение выполняет функции казначейства всей монополии.

Мужчина повесился в гараже. Рядом с ним лежала записка.

Обстоятельства произошедшего устанавливают.

Добавим

До назначения в ЕРЦ Александр Тюляков с марта 2014 года работал в должности заместителя генерального директора по корпоративной защите и управлению персоналом "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" — 100-процентной дочки "Газпрома", которая занималась экспортом и транспортировкой топлива в девять регионов России.