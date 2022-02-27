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15 марта, 19:03 • 78029 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 119349 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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В России повесился финансовый директор "Газпрома"

В России повесился финансовый директор "Газпрома"

Киев • УНН

 • 1602120 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В российском поселке Ленинское в Ленинградской области обнаружили труп заместителя гендиректора Единого расчетного центра "Газпрома" по вопросам корпоративной безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Утром 25 февраля в полицию поступило сообщение о гибели мужчины на улице Рубиновой в элитном коттеджном поселке Ленинское.

Покойным оказался 61-летний Александр Тюляков — заместитель генерального директора Единого расчетного центра (ЕРЦ) "Газпрома" по корпоративной безопасности. Это подразделение выполняет функции казначейства всей монополии.

Мужчина повесился в гараже. Рядом с ним лежала записка.

Обстоятельства произошедшего устанавливают.

Добавим

До назначения в ЕРЦ Александр Тюляков с марта 2014 года работал в должности заместителя генерального директора по корпоративной защите и управлению персоналом "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" — 100-процентной дочки "Газпрома", которая занималась экспортом и транспортировкой топлива в девять регионов России.

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