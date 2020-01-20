У Росії назвали статті конституції, які планують змінити
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Робоча група зі зміни Конституції РФ вважає, що внести поправки треба як мінімум в 14 статей Основного закону. Про це йдеться в розроблених групою пропозиції, надіслані президенту Володимиру Путіну, пише УНН з посиланням на російські федеральні ЗМІ.
Як вважає робоча група, в Конституції РФ “повинні бути вирішені ключові питання статусу Держради, включаючи принципи її формування”, для чого також необхідно прийняти федеральний закон про Держраду. Крім того, на думку експертів, “серйозного опрацювання потребує питання співвідношення системи державної і муніципальної влади”, і при внесенні поправок в ст. 132 потрібно діяти так, “щоб не постраждали конституційні гарантії місцевого самоврядування”.
Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що зміни до конституції РФ будуть оформлені у вигляді закону або окремої статті. За його словами, поки немає рішень про форму і час голосування щодо змін.
Зокрема, експерти пропонують скорегувати:
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- ст. 75 (закріпити МРОП не нижче прожиткового мінімуму та індексацію пенсій),
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- ст. 78, ст. 97, ст. 110, ст. 119, ст. 129 (в них треба закріпити основні вимоги до осіб, що заміщують ключові державні посади, членам парламенту і суддям),
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- ст. 81 (посилити вимоги до кандидата на посаду президента РФ),
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- ст. 114 (закріпити обов’язок уряду забезпечити виконання перерахованих зобов’язань),
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- ст. 125 (розширити компетенцію Конституційного суду РФ в частині перевірки прийнятих законів),
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- ст. 132 (закріпити в РФ принцип єдності публічної влади),
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- ст. 83, ст. 102, ст. 103, ст. 129 (розширити повноваження Федеральних зборів і уточнити повноваження президента).
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Раніше, президент Росії Володимир Путін вніс проект закону про внесення поправок до конституції РФ на розгляд Держдуми.
“Президент Росії Володимир Путін вніс до Держдуми проект закону про внесення поправок до Конституції РФ. Представниками президента Росії при розгляді згаданого законопроекту в Державній думі будуть співголови конституційної комісії (Андрій) Клішас, (Павло) Крашенінніков і (Талія) Хабрієва”, — повідомив журналістам прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.