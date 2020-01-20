В России назвали статьи конституции, которые планируют изменить

Как считает рабочая группа, в Конституции РФ “должны быть разрешены ключевые вопросы статуса Госсовета, включая принципы его формирования”, для чего также необходимо принять федеральный закон о Госсовете. Кроме того, по мнению экспертов, “серьезной проработки требует вопрос соотношения системы государственной и муниципальной власти”, и при внесении поправок в ст. 132 нужно действовать так, “чтобы не пострадали конституционные гарантии местного самоуправления”.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что изменения в Конституцию РФ будут оформлены в виде закона или отдельной статьи. По его словам, пока нет решений о форме и времени голосования по изменениям.

В частности, эксперты предлагают скорректировать:



ст. 75 (закрепить МРОТ не ниже прожиточного минимума и индексацию пенсий),



ст. 78, ст. 97, ст. 110, ст. 119, ст. 129 (в них надо закрепить основные требования к лицам, замещающих ключевые государственные должности, членам парламента и судьям),



ст. 81 (ужесточить требования к кандидату на пост президента РФ),



ст. 114 (закрепить обязанность правительства обеспечить выполнение перечисленных обязательств),



ст. 125 (расширить компетенцию Конституционного суда РФ в части проверки принятых законов),



ст. 132 (закрепить в РФ принцип единства публичной власти),



ст. 83, ст. 102, ст. 103, ст. 129 (расширить полномочия Федерального собрания и уточнить полномочия президента).



Ранее президент России Владимир Путин внес проект закона о внесении поправок в конституцию РФ на рассмотрение Госдумы.

“Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о внесении поправок в Конституцию РФ. Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии (Андрей) Клишас, (Павел) Крашенинников и (Талия) Хабриева”, — сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.