У Кремлі повідомили, як будуть оформлені зміни у російську конституцію

За його словами, поки немає рішень про форму і час голосування щодо змін до конституції.

“Є розуміння, що це повинно бути голосування, причому це голосування в цілому є не обов’язковим, оскільки мова йде про зміни, які не належать до сфери фундаментальних статей”, — сказав пан Пєсков. Однак президент, за його словами, вважає важливим дізнатися думку громадян.

“Юридично це голосування, форма і час проведення голосування будуть оформлені в ході роботи конституційної комісії — у вигляді окремого закону це буде формалізовано або однієї зі статей”, — сказав прес-секретар на питання “Коммерсант”. Він зазначив, що з цього питання остаточного рішення поки немає. Крім того, пан Пєсков підкреслив, що зміни не торкнуться основоположний статей конституції і “не мають до них відношення”.

Нагадаємо, президент Росії озвучив пропозиції щодо зміни Конституції 15 січня, під час оголошення послання Федеральним зборам. Пізніше він пообіцяв, що перша і друга глави конституції РФ, “Основи конституційного ладу” і “Права і свободи людини і громадянина”, залишаться без змін.