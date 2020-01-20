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У Кремлі повідомили, як будуть оформлені зміни у російську конституцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Запропоновані президентом Росії Володимиром Путіним зміни в конституцію країни будуть оформлені у вигляді закону або окремої статті, повідомив прес-секретар президента Дмитро Пєсков, пише УНН з посиланням на російське видання “Коммерсант”.

У Кремлі повідомили, як будуть оформлені зміни у російську конституцію

За його словами, поки немає рішень про форму і час голосування щодо змін до конституції.

“Є розуміння, що це повинно бути голосування, причому це голосування в цілому є не обов’язковим, оскільки мова йде про зміни, які не належать до сфери фундаментальних статей”, — сказав пан Пєсков. Однак президент, за його словами, вважає важливим дізнатися думку громадян.

“Юридично це голосування, форма і час проведення голосування будуть оформлені в ході роботи конституційної комісії — у вигляді окремого закону це буде формалізовано або однієї зі статей”, — сказав прес-секретар на питання “Коммерсант”. Він зазначив, що з цього питання остаточного рішення поки немає. Крім того, пан Пєсков підкреслив, що зміни не торкнуться основоположний статей конституції і “не мають до них відношення”.

Нагадаємо, президент Росії озвучив пропозиції щодо зміни Конституції 15 січня, під час оголошення послання Федеральним зборам. Пізніше він пообіцяв, що перша і друга глави конституції РФ, “Основи конституційного ладу” і “Права і свободи людини і громадянина”, залишаться без змін.

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