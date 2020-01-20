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В Кремле сообщили, как будут оформлены изменения в российскую конституцию

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 января. УНН. Предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения в конституцию страны будут оформлены в виде закона или отдельной статьи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на российское издание “Коммерсант”.

В Кремле сообщили, как будут оформлены изменения в российскую конституцию

По его словам, пока нет решений о форме и при голосовании по изменениям в конституции.

“Есть понимание, что это должно быть голосование, причем это голосование в целом является не обязательным, поскольку речь идет об изменениях, которые не относятся к сфере фундаментальных статей”, — сказал господин Песков. Однако президент, по его словам, посчитал важным узнать мнение граждан.

"Юридически это голосование, форма и время проведения голосования будут оформлены в ходе работы конституционной комиссии — в виде отдельного закона это будет формализовано или одной из статей“,— сказал пресс-секретарь на вопрос “Коммерсант”. Он отметил, что по этому вопросу окончательного решения пока нет. Кроме того, господин Песков подчеркнул, что изменения не коснутся основополагающий статей Конституции и “не имеют к ним отношения”.

Напомним, президент России озвучил предложения по изменению Конституции 15 января, во время оглашения послания Федеральному собранию. Позднее он пообещал, что первая и вторая главы Конституции РФ, “Основы конституционного строя” и “Права и свободы человека и гражданина”, останутся без изменений.

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