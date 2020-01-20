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Путін вніс до Держдуми проект поправок до конституції РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Президент Росії Володимир Путін вніс проект закону про внесення поправок до конституції РФ на розгляд Держдуми, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

Путін вніс до Держдуми проект поправок до конституції РФ

“Президент Росії Володимир Путін вніс до Держдуми проект закону про внесення поправок до Конституції РФ. Представниками президента Росії при розгляді згаданого законопроекту в Державній думі будуть співголови конституційної комісії (Андрій) Клішас, (Павло) Крашенінніков і (Талія) Хабрієва”, — повідомив журналістам прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Путін 15 січня підписав розпорядження про створення робочої групи з підготовки поправок до конституції і затвердив склад її учасників. До групи увійшли 75 політиків, законодавців, вчених і громадських діячів, а її співголовами стали голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва Андрій Клішас, глава комітету Держдуми з держбудівництва та законодавства Павло Крашенінніков, а також директор Інституту законодавства і порівняльного правознавства при уряді РФ Талія Хабрієва.

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Проте, в електронній системі забезпечення законодавчої діяльності інформації про це поки немає.

Президент в посланні Федеральним зборам 15 січня запропонував внести ряд поправок до Конституції, в тому числі довірити Держдумі право затвердження кандидатури голови уряду, віце-прем’єрів і федеральних міністрів. Президент також запропонував призначати керівників силових відомств за підсумками консультацій з Радою Федерації. Крім того, Путін заявив про необхідність закріпити пріоритет Основного закону перед міжнародними договорами в російському правовому просторі, а також прописати в Конституції ряд соціальних гарантій.

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