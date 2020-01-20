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Путин внес в Госдуму проект поправок в конституцию РФ

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 января. УНН. Президент России Владимир Путин внес проект закона о внесении поправок в конституцию РФ на рассмотрение Госдумы, передает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

Путин внес в Госдуму проект поправок в конституцию РФ

“Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции РФ. Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии (Андрей) Клишас, (Павел) Крашенинников и (Талия) Хабриева”, — сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Путин 15 января подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке поправок в конституцию и утвердил состав ее участников. В группу вошли 75 политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей, а ее сопредседателями стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, а также директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

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Однако, в электронной системе обеспечения законодательной деятельности информации об этом пока нет.

Президент в послании Федеральному собранию 15 января предложил внести ряд поправок в Конституцию, в том числе доверить Госдуме право утверждения кандидатуры председателя правительства, вице-премьеров и федеральных министров. Президент также предложил назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с Советом Федерации. Кроме того, Путин заявил о необходимости закрепить приоритет основного закона перед международными договорами в российском правовом пространстве, а также прописать в Конституции ряд социальных гарантий.

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