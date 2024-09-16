У російській Курській області оголосили обов'язкову евакуацію двох прикордонних районів
Київ • УНН
У Рильському та Хомутівському районах Курської області рф, що межують з Україною, оголошено обов'язкову евакуацію населення. Рішення прийнято для забезпечення безпеки жителів 15-кілометрової прикордонної зони.
У Рильському та Хомутівському районі у російській Курській області, що знаходяться у 15-кілометровій зоні від України, оголошена обов’язкова евакуація населення. Про це повідомив губернатор Курської області олексій смірнов, передає УНН.
"На підставі оперативної інформації регіональним оперштабом з метою забезпечення безпеки прийнято рішення про обов'язкову евакуацію населених пунктів Рильського та Хомутівського районів, що знаходяться у 15-кілометровій зоні, що прилягає до кордону з Україною. Координацію процесу виїзду місцевих жителів покладено на силові структури, місцеву адміністрацію та дружинників курського центру "Патріот", - повідомив смірнов.
Нагадаємо
В серпні була оголошена евакуація із бєловського району курської області рф через "напружену обстановку".