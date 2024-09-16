В российской Курской области объявили обязательную эвакуацию двух приграничных районов

В Рыльском и Хомутовском районе в российской Курской области, находящихся в 15-километровой зоне от Украины, объявлена обязательная эвакуация населения. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов, передает УНН.

"На основании оперативной информации региональным оперштабом с целью обеспечения безопасности принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, находящихся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной. Координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников курского центра "Патриот", - сообщил Смирнов.

Напомним

В августе была объявлена эвакуация из беловского района курской области рф из-за "напряженной обстановки".