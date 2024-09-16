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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В российской Курской области объявили обязательную эвакуацию двух приграничных районов

В российской Курской области объявили обязательную эвакуацию двух приграничных районов

Киев  •  УНН

16 сентября 2024, 12:49  •  14927 просмотра

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В Рыльском и Хомутовском районах Курской области рф, граничащих с Украиной, объявлена обязательная эвакуация населения. Решение принято для обеспечения безопасности жителей 15-километровой приграничной зоны.

В Рыльском и Хомутовском районе в российской Курской области, находящихся в 15-километровой зоне от Украины, объявлена обязательная эвакуация населения. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов, передает УНН.

"На основании оперативной информации региональным оперштабом с целью обеспечения безопасности принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, находящихся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной. Координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников курского центра "Патриот", - сообщил Смирнов.

Напомним

В августе была объявлена эвакуация из беловского района курской области рф из-за "напряженной обстановки".

Павел Башинский

Павел Башинский

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