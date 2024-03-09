У Росії заявили про збиття 47 дронів за ніч
Київ • УНН
Росія повідомляє, що за ніч над різними регіонами збила 47 безпілотників, у тому числі 41 у Ростові, деякі з них були пошкоджені, але про жертви не повідомляється.
Над Ростовською областю збито 41 БПЛА, ще шість — в інших регіонах, повідомило Міноборони РФ у Telegram, передає УНН.
Деталі
Над Ростовською областю знищено 41 БПЛА літакового типу, над Волгоградською — 3, над Курською — 2, над Білгородською — 1. Міноборони не наводить інформацію про постраждалих та руйнування.
Доповнення
Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомляв , що масованих атак зазнали Таганрог. За його словами, їх було відбито засобами ППО. Постраждав співробітник МНС, який брав участь у виправленні наслідків на землі. Він госпіталізований, його життю нічого не загрожує.
Губернатор Курської області Роман Старовойт повідомляв, що БПЛА впав на поліклініку в Курську. Ніхто не постраждав, але через загрозу вибуху пацієнтів із реанімації в сусідній будівлі стаціонару евакуйовано. Персонал та інші пацієнти відправлені у безпечне місце.
У росії стався вибух на одному з найбільших металургійних заводів "сєвєрсталі": влада заявила про атаку безпілотника07.03.24, 15:22 • 29201 перегляд