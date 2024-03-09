В России заявили о сбитии 47 дронов за ночь

Над Ростовской областью сбит 41 БПЛА, еще шесть - в других регионах, сообщило Минобороны РФ в Telegram, передает УНН.

Детали

Над Ростовской областью уничтожен 41 БПЛА самолетного типа, над Волгоградской - 3, над Курской - 2, над Белгородской - 1. Минобороны не приводит информацию о пострадавших и разрушениях.

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что массированным атакам подвергся Таганрог. По его словам, они были отражены средствами ПВО. Пострадал сотрудник МЧС, который участвовал в исправлении последствий на земле. Он госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что БПЛА упал на поликлинику в Курске. Никто не пострадал, но из-за угрозы взрыва пациентов из реанимации в соседнем здании стационара эвакуировали. Персонал и другие пациенты отправлены в безопасное место.

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