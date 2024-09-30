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У росії заговорили про можливість "примирити" Грузію з невизнаними "республіками"

У росії заговорили про можливість "примирити" Грузію з невизнаними "республіками"

Київ • УНН

 • 14518 перегляди

лавров заявив про можливість врегулювання конфлікту Грузії з Абхазією та Південною Осетією. Представники уряду Грузії позитивно оцінили заяву, а опозиція назвала її провокацією та ганьбою для правлячої партії.

У росії вважають можливим "примирити" Грузію з сусідніми невизнаними "республіками" - Абхазією та Південною Осетією. Про це голова російських дипломатів сергій лавров сказав під час прес-конференції на Генасамблеї ООН, передає УНН.

Деталі

Лавров сказав, що угода про врегулювання багаторічного протистояння Грузії з сепаратистськими регіонами Абхазією і Південною Осетією, які підтримує росія, - можлива. При цьому росія відкрита для компромісу, який може призвести до виведення її військ із Грузії.

За словами лаврова, нинішнє грузинське керівництво просто "чесно оцінює минуле", яке нібито хоче "історичного примирення". Натомість він зазначив, що формат цього примирення повинні обирати самі країни.

Як пише Deutsche Welle, раніше прокремлівський діяч партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі пообіцяв, що влада Грузії "знайде в собі сили" вибачитися за війну з Південною Осетією 2008 року. Його слова спровокували протести в країні.

Уряд Грузії позитивно оцінив заяву Лаврова. Генсек "Грузинської мрії", мер Тбілісі Каха Каладзе сказав, що після цих заяв настав час "зробити ефективні кроки".

У грузинській опозиції слова російського дипломата визнали провокацією і ганьбою для правлячої партії.

лавров, звісно, підтверджує своєю заявою, що узгоджено працює з "Грузинською мрією" і Бідзіною Іванішвілі. Для партії дуже ганебно, що лавров схвалює бажання влади Грузії співпрацювати з так званими незалежними державами, визнаними росією. Більшої ганьби для влади Грузії бути не може

- заявила опозиційна депутатка Тамара Кордзая.

Нагадаємо

ЄС підтримує Грузію та засуджує російську окупацію її територій протягом 16 років. Боррель закликав припинити порушення прав людини та підкреслив підтримку суверенітету Грузії.

ЄС може скасувати безвіз для Грузії через авторитаризм20.09.24, 02:08 • 19377 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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