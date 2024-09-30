В россии заговорили о возможности "примирить" Грузию с непризнанными "республиками"

В россии считают возможным "примирить" Грузию с соседними непризнанными "республиками" - Абхазией и Южной Осетией. Об этом глава российских дипломатов сергей лавров сказал во время пресс-конференции на Генассамблее ООН, передает УНН.

Детали

лавров сказал, что соглашение об урегулировании многолетнего противостояния Грузии с сепаратистскими регионами Абхазией и Южной Осетией, которые поддерживает россия, - возможно. При этом россия открыта для компромисса, который может привести к выводу ее войск из Грузии.

По словам лаврова, нынешнее грузинское руководство просто "честно оценивает прошлое", которое якобы хочет "исторического примирения". Вместе с тем он отметил, что формат этого примирения должны выбирать сами страны.

Как пишет Deutsche Welle, ранее прокремлевский деятель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили пообещал, что власти Грузии "найдут в себе силы" извиниться за войну с Южной Осетией 2008 года. Его слова спровоцировали протесты в стране.

Правительство Грузии положительно оценило заявление лаврова. Генсек "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе сказал, что после этих заявлений пришло время "сделать эффективные шаги".

В грузинской оппозиции слова российского дипломата сочли провокацией и позором для правящей партии.

лавров, конечно, подтверждает своим заявлением, что согласованно работает с "Грузинской мечтой" и Бидзиной Иванишвили. Для партии очень позорно, что лавров одобряет желание властей Грузии сотрудничать с так называемыми независимыми государствами, признанными россией. Большего позора для властей Грузии быть не может - заявила оппозиционный депутат Тамара Кордзая.

Напомним

ЕС поддерживает Грузию и осуждает российскую оккупацию ее территорий в течение 16 лет. Боррель призвал прекратить нарушения прав человека и подчеркнул поддержку суверенитета Грузии.

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