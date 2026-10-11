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У росії повідомляють про масштабний збій Yandex Cloud після атаки на дата-центр "Яндекса"

Київ • УНН

 • 1444 перегляди

У росії повідомляють про масштабний збій Yandex Cloud після атаки на дата-центр «Яндекса». Проблеми могли торкнутися понад 80 сервісів.

У росії повідомляють про масштабний збій Yandex Cloud після атаки на дата-центр "Яндекса"

У росії повідомляють про масштабний збій у роботі хмарної платформи Yandex Cloud, який пов'язують з атакою Сил оборони України на третій центр обробки даних компанії "Яндекс". За попередніми повідомленнями, проблеми торкнулися понад 80 сервісів та компонентів інфраструктури, пише УНН.

Деталі

Зокрема, повідомляється про перебої в роботі популярних сервісів "Яндекс Музика", "Яндекс Дом" і "Телемост". Також заявляється про порушення роботи хмарної інфраструктури, яку використовують компанії та розробники для розміщення застосунків, зберігання інформації й обробки даних.

Серед сервісів, яких, за повідомленнями, торкнувся збій, називають Compute Cloud, Virtual Private Cloud, Managed Service for Kubernetes, Cloud Functions, а також інструменти балансування навантаження та керування мережами.

Проблеми могли зачепити понад 80 сервісів

Повідомляється також про недоступність окремих систем зберігання даних і керованих баз даних, зокрема Object Storage, PostgreSQL, ClickHouse, MySQL, YDB та OpenSearch.

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Крім того, до переліку постраждалих компонентів увійшли сервіси штучного інтелекту й аналітики YandexGPT API, SpeechKit, Vision OCR, DataLens та Yandex AI Studio. Заявляється про проблеми з інструментами розробки, кібербезпеки та корпоративними сервісами, серед яких Tracker, Wiki, Forms і Cloud Desktop.

Водночас масштаби пошкоджень центру обробки даних, тривалість перебоїв та безпосередній зв'язок між атакою і технічними проблемами потребують незалежного підтвердження.

"Вони били по наших дата-центрах, ми відповіли" – Зеленський пояснив, чому Україна вдарила по "Яндексу" в росії09.10.26, 00:36 • 11662 перегляди

Степан Гафтко

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