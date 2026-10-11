У росії повідомляють про масштабний збій Yandex Cloud після атаки на дата-центр "Яндекса"
Київ • УНН
У росії повідомляють про масштабний збій Yandex Cloud після атаки на дата-центр «Яндекса». Проблеми могли торкнутися понад 80 сервісів.
У росії повідомляють про масштабний збій у роботі хмарної платформи Yandex Cloud, який пов'язують з атакою Сил оборони України на третій центр обробки даних компанії "Яндекс". За попередніми повідомленнями, проблеми торкнулися понад 80 сервісів та компонентів інфраструктури, пише УНН.
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Зокрема, повідомляється про перебої в роботі популярних сервісів "Яндекс Музика", "Яндекс Дом" і "Телемост". Також заявляється про порушення роботи хмарної інфраструктури, яку використовують компанії та розробники для розміщення застосунків, зберігання інформації й обробки даних.
Серед сервісів, яких, за повідомленнями, торкнувся збій, називають Compute Cloud, Virtual Private Cloud, Managed Service for Kubernetes, Cloud Functions, а також інструменти балансування навантаження та керування мережами.
Проблеми могли зачепити понад 80 сервісів
Повідомляється також про недоступність окремих систем зберігання даних і керованих баз даних, зокрема Object Storage, PostgreSQL, ClickHouse, MySQL, YDB та OpenSearch.
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Крім того, до переліку постраждалих компонентів увійшли сервіси штучного інтелекту й аналітики YandexGPT API, SpeechKit, Vision OCR, DataLens та Yandex AI Studio. Заявляється про проблеми з інструментами розробки, кібербезпеки та корпоративними сервісами, серед яких Tracker, Wiki, Forms і Cloud Desktop.
Водночас масштаби пошкоджень центру обробки даних, тривалість перебоїв та безпосередній зв'язок між атакою і технічними проблемами потребують незалежного підтвердження.
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