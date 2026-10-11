В России сообщают о масштабном сбое Yandex Cloud после атаки на дата-центр «Яндекса»
Киев • УНН
В России сообщают о масштабном сбое Yandex Cloud после атаки на дата-центр «Яндекса». Проблемы могли затронуть более 80 сервисов.
В России сообщают о масштабном сбое в работе облачной платформы Yandex Cloud, который связывают с атакой Сил обороны Украины на третий центр обработки данных компании "Яндекс". По предварительным сообщениям, проблемы затронули более 80 сервисов и компонентов инфраструктуры, пишет УНН.
Детали
В частности, сообщается о перебоях в работе популярных сервисов "Яндекс Музыка", "Яндекс Дом" и "Телемост". Также заявляется о нарушении работы облачной инфраструктуры, которую компании и разработчики используют для размещения приложений, хранения информации и обработки данных.
Среди сервисов, которых, по сообщениям, коснулся сбой, называют Compute Cloud, Virtual Private Cloud, Managed Service for Kubernetes, Cloud Functions, а также инструменты балансировки нагрузки и управления сетями.
Проблемы могли затронуть более 80 сервисов
Также сообщается о недоступности отдельных систем хранения данных и управляемых баз данных, в частности Object Storage, PostgreSQL, ClickHouse, MySQL, YDB и OpenSearch.
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Кроме того, в перечень пострадавших компонентов вошли сервисы искусственного интеллекта и аналитики YandexGPT API, SpeechKit, Vision OCR, DataLens и Yandex AI Studio. Заявляется о проблемах с инструментами разработки, кибербезопасности и корпоративными сервисами, среди которых Tracker, Wiki, Forms и Cloud Desktop.
В то же время масштабы повреждений центра обработки данных, продолжительность перебоев и непосредственная связь между атакой и техническими проблемами требуют независимого подтверждения.
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