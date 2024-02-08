У росії горить вантажний поїзд, він загорівся після вибуху газопроводу в Пермському краї, є постраждалі

У Росії в Пермському краї через вибух на газопроводі загорівся вантажний поїзд. Соцмережами розлетілися відео палаючого складу, передає УНН.

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За даними росЗМІ, поїзд горить у районі селища Куєда. Зазначається, що вогнем охоплено три цистерни у складі та житловий будинок. Повідомляється про одного потерпілого.

Газопровід у Пермському краї теж горить. Пожежники не можуть приборкати вогонь після вибуху. Наразі відомо про 1 потерпілого, його госпіталізовано з опіками.