В россии горит грузовой поезд, он загорелся после взрыва газопровода в Пермском крае, есть пострадавшие

В россии в Пермском крае взрыва на газопроводе загорелся грузовой поезд. По соцсетям разлетелись видео горящего состава, передаёт УНН.

Детали

По данным росСМИ поезд горит в районе посёке Куеда. Отмечается, что огнём охвачены три цистерны в составе и жилой дом. Сообщается об одном пострадавшем.

Газопровод в Пермском крае тоже горит. Пожарные не могут укротить огонь после взрыва. На данный момент известно об 1 пострадавшем, он госпитализирован с ожогами.