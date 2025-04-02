У росії чоловіка засудили до колонії за прикурювання від Вічного вогню

У рф суд ухвалив вирок у кримінальній справі 46-річного чоловіка, який прикурив сигарету від Вічного вогню. Обвинуваченого Андрія Глазачова засудили до 3-х років колонії суворого режиму.

Передає УНН із посиланням на Мediazona.

Жителя міста Ревда, свердловської області росії, який прикурив сигарету від Вічного вогню, визнано винним у реабілітації нацизму.

Довідка

Справу проти чоловіка порушили через те, що увечері 30 липня 2024 року він прикурив сигарету від Вічного вогню та, будучи п'яним, сів на постамент меморіального комплексу у парку Перемоги у місті Ревда.

Підсудний пояснював, що був п'яний і хотів курити, однак сірників із собою у нього не було, а запальничка не працювала.

Суд призначив винному покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з відбуванням у виправній колонії суворого режиму, позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною з розміщенням інших матеріалів, у тому числі в інтернеті, два роки