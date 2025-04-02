У росії чоловіка засудили до колонії за прикурювання від Вічного вогню
Київ • УНН
Жителя свердловської області засудили до 3 років колонії суворого режиму за прикурювання сигарети від Вічного вогню. Чоловіка визнали винним у реабілітації нацизму.
У рф суд ухвалив вирок у кримінальній справі 46-річного чоловіка, який прикурив сигарету від Вічного вогню. Обвинуваченого Андрія Глазачова засудили до 3-х років колонії суворого режиму.
Передає УНН із посиланням на Мediazona.
Деталі
Жителя міста Ревда, свердловської області росії, який прикурив сигарету від Вічного вогню, визнано винним у реабілітації нацизму.
Довідка
Справу проти чоловіка порушили через те, що увечері 30 липня 2024 року він прикурив сигарету від Вічного вогню та, будучи п'яним, сів на постамент меморіального комплексу у парку Перемоги у місті Ревда.
Підсудний пояснював, що був п'яний і хотів курити, однак сірників із собою у нього не було, а запальничка не працювала.
Суд призначив винному покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з відбуванням у виправній колонії суворого режиму, позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною з розміщенням інших матеріалів, у тому числі в інтернеті, два роки
У суді також зазначили, що раніше Глазачова вже було засуджено, і його також звинуватили в неодноразовому порушенні обмежень, встановлених у рамках адміністративного нагляду після звільнення з колонії.
Нагадаємо
Суд рф засудив громадянина Великої Британії Джеймса Андерсона до 19 років за воювання на боці ЗСУ. Перші 5 років він проведе у в'язниці, решту - в колонії суворого режиму.