В рф суд вынес приговор по уголовному делу 46-летнего мужчины, который прикурил сигарету от Вечного огня. Обвиняемого Андрея Глазачева приговорили к 3-м годам колонии строгого режима.

Передает УНН со ссылкой на Мediazona.

Детали

Житель города Ревда, свердловской области россии, который прикурил сигарету от Вечного огня, признан виновным в реабилитации нацизма.

Справка

Дело против мужчины возбудили из-за того, что вечером 30 июля 2024 года он прикурил сигарету от Вечного огня и, будучи пьяным, сел на постамент мемориального комплекса в парке Победы в городе Ревда.

Подсудимый объяснял, что был пьян и хотел курить, однако спичек с собой у него не было, а зажигалка не работала.

Суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением других материалов, в том числе в интернете, два года - говорится в комментарии прокуратуры.

В суде также отметили, что ранее Глазачов уже был осужден, и его также обвинили в неоднократном нарушении ограничений, установленных в рамках административного надзора после освобождения из колонии.

Напомним

Суд рф приговорил гражданина Великобритании Джеймса Андерсона к 19 годам за воевание на стороне ВСУ. Первые 5 лет он проведет в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима.