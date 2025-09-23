У роботі "Резерв+" можливі збої: у Міноборони роз'яснили, що відбувається
Київ • УНН
Застосунок Резерв+ має тимчасові труднощі з обміном даними з реєстром військовозобов'язаних. Це унеможливлює оновлення документів та надсилання запитів, проте всі раніше видані документи залишаються дійсними.
Міноборони попередило про тимчасові технічні труднощі в додатку "Резерв+", пише УНН.
Наразі спостерігається ускладнення обміну даними між застосунком "Резерв+" та реєстром військовозобов’язаних, призовників і резервістів
При цьому, як зазначається, усі раніше видані документи залишаються дійсними.
Тимчасово неможливо оновлювати електронний військово-обліковий документ, а також надсилати запити до реєстру (направлення на ВЛК, уточнення даних, відстрочки тощо)
Людям рекомендують зберегти pdf-версію електронного військового документу, щоб він завжди залишався під рукою. "Для цього на головному екрані застосунку натисніть три крапки та оберіть "Завантажити PDF"", - пояснили у МОУ.
Наша команда вже працює над вирішенням ситуації. Взаємодія буде відновлена найближчим часом
У "Резерв+" з'явиться новий статус: що він означає і кого стосується17.09.25, 12:20 • 9012 переглядiв