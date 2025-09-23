У роботі "Резерв+" можливі збої: у Міноборони роз'яснили, що відбувається

$41.380.13
05:00 • 12587 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 13287 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 18230 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 33958 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 37525 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 38822 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 57800 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 67590 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 62571 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 30253 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
Популярнi новини
російські війська атакували Чернігів: є влучання в об'єкт критичної інфраструктури22 вересня, 23:15 • 11803 перегляди
росіяни розбудовують на ТОТ мережу телерадіомовлення22 вересня, 23:54 • 9392 перегляди
Директор компанії привласнив майже 4 млн грн, виділених на модульні будинки на КиївщиніPhoto23 вересня, 01:12 • 10743 перегляди
Аеропорт Осло тимчасово закрили через появу невідомих дронів23 вересня, 01:48 • 13229 перегляди
Українські десантники знищили російський БпЛА "Форпост" вартістю 7 мільйонів доларівVideo23 вересня, 02:44 • 13552 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 184 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання07:45 • 3066 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем'єрів05:00 • 12576 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 53249 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 57791 перегляди
УНН Lite
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 53249 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 25976 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 42036 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 93323 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 115212 перегляди
У роботі "Резерв+" можливі збої: у Міноборони роз'яснили, що відбувається

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Застосунок Резерв+ має тимчасові труднощі з обміном даними з реєстром військовозобов'язаних. Це унеможливлює оновлення документів та надсилання запитів, проте всі раніше видані документи залишаються дійсними.

У роботі "Резерв+" можливі збої: у Міноборони роз'яснили, що відбувається

Міноборони попередило про тимчасові технічні труднощі в додатку "Резерв+", пише УНН.

Наразі спостерігається ускладнення обміну даними між застосунком "Резерв+" та реєстром військовозобов’язаних, призовників і резервістів

- повідомили у Міноборони у соцмережах у вівторок.

При цьому, як зазначається, усі раніше видані документи залишаються дійсними.

Тимчасово неможливо оновлювати електронний військово-обліковий документ, а також надсилати запити до реєстру (направлення на ВЛК, уточнення даних, відстрочки тощо)

- пояснили у Міноборони

Людям рекомендують зберегти pdf-версію електронного військового документу, щоб він завжди залишався під рукою. "Для цього на головному екрані застосунку натисніть три крапки та оберіть "Завантажити PDF"", - пояснили у МОУ.

Наша команда вже працює над вирішенням ситуації. Взаємодія буде відновлена найближчим часом

- зазначили у Міноборони.

У "Резерв+" з'явиться новий статус: що він означає і кого стосується17.09.25, 12:20 • 9012 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоТехнології