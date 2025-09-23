В работе "Резерв+" возможны сбои: в Минобороны разъяснили, что происходит

$41.380.13
05:00 • 13165 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 13884 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 18735 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 34502 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 38024 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 39079 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 58315 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 67840 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 62696 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 30359 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
российские войска атаковали Чернигов: есть попадание в объект критической инфраструктуры22 сентября, 23:15 • 12279 просмотра
россияне развивают на ВОТ сеть телерадиовещания22 сентября, 23:54 • 10192 просмотра
Директор компании присвоил почти 4 млн грн, выделенных на модульные дома в Киевской областиPhoto23 сентября, 01:12 • 11224 просмотра
Аэропорт Осло временно закрыли из-за появления неизвестных дронов23 сентября, 01:48 • 13725 просмотра
Украинские десантники уничтожили российский БПЛА "Форпост" стоимостью 7 миллионов долларовVideo23 сентября, 02:44 • 14032 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto08:45 • 1058 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания07:45 • 4014 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров05:00 • 13164 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 53806 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 58315 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Махмуд Аббас
Эмманюэль Макрон
Каролин Ливитт
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Белый дом
Казахстан
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 53807 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 26186 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 42240 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 93573 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 115452 просмотра
В работе "Резерв+" возможны сбои: в Минобороны разъяснили, что происходит

Киев • УНН

 • 546 просмотра

Приложение Резерв+ испытывает временные трудности с обменом данными с реестром военнообязанных. Это делает невозможным обновление документов и отправку запросов, однако все ранее выданные документы остаются действительными.

В работе "Резерв+" возможны сбои: в Минобороны разъяснили, что происходит

Минобороны предупредило о временных технических трудностях в приложении "Резерв+", пишет УНН.

Сейчас наблюдается усложнение обмена данными между приложением "Резерв+" и реестром военнообязанных, призывников и резервистов

- сообщили в Минобороны в соцсетях во вторник.

При этом, как отмечается, все ранее выданные документы остаются действительными.

Временно невозможно обновлять электронный военно-учетный документ, а также отправлять запросы в реестр (направление на ВВК, уточнение данных, отсрочки и т.д.)

- пояснили в Минобороны

Людям рекомендуют сохранить pdf-версию электронного военного документа, чтобы он всегда оставался под рукой. "Для этого на главном экране приложения нажмите три точки и выберите "Загрузить PDF"", - пояснили в МОУ.

Наша команда уже работает над решением ситуации. Взаимодействие будет восстановлено в ближайшее время

- отметили в Минобороны.

Юлия Шрамко

ОбществоТехнологии