В работе "Резерв+" возможны сбои: в Минобороны разъяснили, что происходит

Минобороны предупредило о временных технических трудностях в приложении "Резерв+", пишет УНН.

- сообщили в Минобороны в соцсетях во вторник.

Сейчас наблюдается усложнение обмена данными между приложением "Резерв+" и реестром военнообязанных, призывников и резервистов

При этом, как отмечается, все ранее выданные документы остаются действительными.

Временно невозможно обновлять электронный военно-учетный документ, а также отправлять запросы в реестр (направление на ВВК, уточнение данных, отсрочки и т.д.)

Людям рекомендуют сохранить pdf-версию электронного военного документа, чтобы он всегда оставался под рукой. "Для этого на главном экране приложения нажмите три точки и выберите "Загрузить PDF"", - пояснили в МОУ.

Наша команда уже работает над решением ситуации. Взаимодействие будет восстановлено в ближайшее время