В работе "Резерв+" возможны сбои: в Минобороны разъяснили, что происходит
Киев • УНН
Приложение Резерв+ испытывает временные трудности с обменом данными с реестром военнообязанных. Это делает невозможным обновление документов и отправку запросов, однако все ранее выданные документы остаются действительными.
Минобороны предупредило о временных технических трудностях в приложении "Резерв+", пишет УНН.
Сейчас наблюдается усложнение обмена данными между приложением "Резерв+" и реестром военнообязанных, призывников и резервистов
При этом, как отмечается, все ранее выданные документы остаются действительными.
Временно невозможно обновлять электронный военно-учетный документ, а также отправлять запросы в реестр (направление на ВВК, уточнение данных, отсрочки и т.д.)
Людям рекомендуют сохранить pdf-версию электронного военного документа, чтобы он всегда оставался под рукой. "Для этого на главном экране приложения нажмите три точки и выберите "Загрузить PDF"", - пояснили в МОУ.
Наша команда уже работает над решением ситуации. Взаимодействие будет восстановлено в ближайшее время
