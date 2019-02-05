У робота Софії з'явилася "молодша сестричка"

"Маленька Софія - молодша сестра Софії і новий член родини Хансон Роботікс", - пояснює компанія-розробник.

Маленька Софія має ріст 14 дюймів (35,5 сантиметра). Вона була створена, щоб зробити програмування і знайомство з штучним інтелектом цікавою і корисною пригодою для дітей 7-13 років, особливо для дівчаток, пише видання.

Робот вміє ходити, говорити, співати, грати в ігри і, як і її старша сестра, розповідати анекдоти.

Як повідомляв УНН, фахівці з України, Італії та Америки створили напівавтономного робота-сапера.