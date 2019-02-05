У робота Софии появилась "младшая сестричка"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Компания Hanson Robotics – разработчик робота Софии, создала "маленькую Софию", которая будет учить детей програмированию. Об этом сообщает портал Digital Trends, передаёт УНН.
"Маленькая София - младшая сестра Софии и новый член семьи Хансон Роботикс", - объясняет компания-разработчик.
Маленькая София ростом 14 дюймов (35,5 сантиметра). Она была создана, чтоб сделать программирование и знакомство с искусственным интеллектом забавным и полезным приключением для детей 7-13 лет, особенно для девочек, пишет издание.
Робот умеет ходить, говорить, петь, играть в игры и, как и ее старшая сестра, рассказывать анекдоты.
Как сообщал УНН, специалисты из Украины, Италии и Америки создали полуавтономного робота-сапера.