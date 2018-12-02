Украинцы помогли в создании полуавтономного робота-сапера для поиска мин
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Совместными усилиями специалистов из Украины, Италии и Америки было создано полуавтономного робота-сапера, который получил название U-Go First. Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь Североатлантического альянса Оана Лунгеску, передает УНН.
"Знакомьтесь с полуавтономным роботом U-Go First, разработанным итальянцами, американцами и украинцами. Работа создана для обнаружения мин и придорожных бомб. U-Go First и многие другие проекты будет продемонстрировано в штаб-квартире НАТО", - отметила пресс-секретарь.
Название работа символизирует потребность в предотвращении человеческим потерям при поиске взрывчатки, а для обнаружения мин в реальном времени робот использует импульсный радар и данные 3D-сканирования поверхности.
Напомним, ранее Вооруженные силы Украины получили модернизированные боевые самолеты, вертолеты и беспилотники.
Как сообщал УНН, 10 октября в Киеве презентовали известного на весь мир человекоподобного робота Софию.