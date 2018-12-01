В армію передали бойові літаки і дрони
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Збройні сили України отримали модернізовані бойові літаки, гелікоптери та безпілотники. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу АП.
"Сьогодні українські льотчики отримують нову та відремонтовану авіаційну техніку. Серед них – винищувачі, навчально-тренувальні літаки, гелікоптери та безпілотники", - сказав Президент Петро Порошенко під час передачі сертифікатів на озброєння та військову техніку командирами військових підрозділів та бойових машин.
За даними АП, до складу ЗСУ було передано кілька бойових літаків, а саме багатоцільові винищувачі Міг-29 та важкі багатоцільові високоманеврові всепогодні винищувачі Су-27. До військ також були передані бойові та транспортні гелікоптери навчально-тренувальні і навчально-бойові літаки Л-39 та безпілотні авіаційні комплекси Spectator М.
Уся військова техніка та озброєння пройшли ремонт та модернізацію на вітчизняних підприємствах оборонно-промислового комплексу, вказали в АП.
Нагадаємо, український оборонпром перейшов на особливий режим роботи.