В армию передали боевые самолеты и дроны
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Вооруженные силы Украины получили модернизированные боевые самолеты, вертолеты и беспилотники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Сегодня украинские летчики получают новую и отремонтированную авиационную технику. Среди них - истребители, учебно-тренировочные самолеты, вертолеты и беспилотники", - сказал Президент Петр Порошенко во время передачи сертификатов на вооружение и военную технику командирами воинских подразделений и боевых машин.
По данным АП, в состав ВСУ было передано несколько боевых самолетов, а именно многоцелевые истребители МиГ-29 и тяжелые многоцелевые високоманевровые всепогодные истребители Су-27. В войска также были переданы боевые и транспортные вертолеты учебно-тренировочные и учебно-боевые самолеты Л-39 и беспилотные авиационные комплексы Spectator М.
Вся военная техника и вооружение прошли ремонт и модернизацию на отечественных предприятиях оборонно-промышленного комплекса, указали в АП.
Напомним, украинский оборонпром перешел на особый режим работы.