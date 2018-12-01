В армию передали боевые самолеты и дроны

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 87695 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104247 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 139370 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137053 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132620 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126581 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164961 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 117962 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141545 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Вооруженные силы Украины получили модернизированные боевые самолеты, вертолеты и беспилотники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

"Сегодня украинские летчики получают новую и отремонтированную авиационную технику. Среди них - истребители, учебно-тренировочные самолеты, вертолеты и беспилотники", - сказал Президент Петр Порошенко во время передачи сертификатов на вооружение и военную технику командирами воинских подразделений и боевых машин.

По данным АП, в состав ВСУ было передано несколько боевых самолетов, а именно многоцелевые истребители МиГ-29 и тяжелые многоцелевые високоманевровые всепогодные истребители Су-27. В войска также были переданы боевые и транспортные вертолеты учебно-тренировочные и учебно-боевые самолеты Л-39 и беспилотные авиационные комплексы Spectator М.

Вся военная техника и вооружение прошли ремонт и модернизацию на отечественных предприятиях оборонно-промышленного комплекса, указали в АП.

Напомним, украинский оборонпром перешел на особый режим работы.

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