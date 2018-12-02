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Українці допомогли у створенні напівавтономного робота-сапера для пошуку мін

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Спільними зусиллями фахівців з України, Італії та Америки було створено напівавтономного робота-сапера, що отримав назву U-Go First. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила прес-секретар Північноатлантичного альянсу Оана Лунгеску, передає УНН.

"Знайомтесь із напівавтономним роботом U-Go First, розробленим італійцями, американцями та українцями. Робота створено для виявлення мін та придорожніх бомб. U-Go First та багато інших проектів буде продемонстровано у штаб-квартирі НАТО", - зазначила прес-секретар.

Назва робота символізує потребу в запобіганні людським втратам при пошуку вибухівки, а для виявлення мін у реальному часі робот використовує імпульсний радар і дані 3D-сканування поверхні.

Нагадаємо, раніше Збройні сили України отримали модернізовані бойові літаки, гелікоптери та безпілотники.

Як повідомляв УНН, 10 жовтня в Києві презентували відомого на весь світ людиноподібного робота Софію.

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