До Києва привезли людиноподібного робота Софію
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. В Києві презентували відомого на весь світ людиноподібного робота Софію. Про це заявив директор Hanson Robotics, засновник AngelVest і правовласник робота Софії Девід Чен (David Сһеп) на прес-конференції, передає УНН.
"Я вперше в Україні. Так само, як і Софія", - зазначив Девід Чен.
За його словами, компанія-розробник ще не досягла своєї мети по створенню людиноподібного робота, тому Софія прибула на прес-конференцію не самостійно. Крім того, вона не вміє самостійно танцювати, як очікують її прихильники.
Втім, Софія змогла привітатися із аудиторією під час прес-заходу. "Привіт всім. Дякую, що запросили мене", - сказала вона англійською.
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За словами власника, робот може формувати відповіді на запитання, поставлені до неї, підключаючись до інтернету.
Також Девід Чен повідомив, що Софія вже "познайомилася" із Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом вчора, 10 жовтня.
Під час "спілкування" з українськими журналістами Софія повідомила, що хотіла б стати творчим штучним інтелектом, і щоб люди сприймали її як вільного художника.
На запитання про враження від зустрічі з українським Прем’єром Софія зазначила, що була дуже вражена його "молодістю та амбіційністю, а до того ж – ще й привабливістю".
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На її думку, такий Голова уряду підходить українській державі. Крім того, за словами робота, її вразило "поєднання історії та краси" в самій Україні.
Нагадаємо, на початку поточного року людиноподібний робот Софія, котра має громадянство Саудівської Аравії, "зависла" після питання про корупцію в Україні.