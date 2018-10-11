До Києва привезли людиноподібного робота Софію

ukru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 52500 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 96430 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 136322 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 113745 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 106199 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 112713 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 136915 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74930 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83396 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 175134 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.5 м/с
78 %
750 мм
Похмуро, дощ очікується через годину
Популярнi новини
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 80105 перегляди
Готувала ракетний удар по базі морпіхів ЗСУ: в Одесі затримали агентку фсб

Готувала ракетний удар по базі морпіхів ЗСУ: в Одесі затримали агентку фсб

24 березня, 11:57 • 41832 перегляди
росія намагається звинуватити Україну в атаці на її енергооб’єкти: що відомо

росія намагається звинуватити Україну в атаці на її енергооб’єкти: що відомо

24 березня, 11:59 • 43208 перегляди
Міноборони заявило про збільшення кількості звернень до центрів рекрутингу

Міноборони заявило про збільшення кількості звернень до центрів рекрутингу

24 березня, 11:59 • 47414 перегляди
Сили оборони звільнили частину територій біля Дворічної на Харківщині

Сили оборони звільнили частину територій біля Дворічної на Харківщині

24 березня, 12:23 • 39111 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 136316 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 136914 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 175134 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 514752 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 594397 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 3267 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 23257 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 23933 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 31897 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58510 перегляди
Актуальне
До Києва привезли людиноподібного робота Софію

До Києва привезли людиноподібного робота Софію

Київ • УНН

 • 12937 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. В Києві презентували відомого на весь світ людиноподібного робота Софію. Про це заявив директор Hanson Robotics, засновник AngelVest і правовласник робота Софії Девід Чен (David Сһеп) на прес-конференції, передає УНН.

"Я вперше в Україні. Так само, як і Софія", - зазначив Девід Чен.

За його словами, компанія-розробник ще не досягла своєї мети по створенню людиноподібного робота, тому Софія прибула на прес-конференцію не самостійно. Крім того, вона не вміє самостійно танцювати, як очікують її прихильники.

Втім, Софія змогла привітатися із аудиторією під час прес-заходу. "Привіт всім. Дякую, що запросили мене", - сказала вона англійською.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Японські роботи прислали приголомшливі фото з поверхні астероїда

За словами власника, робот може формувати відповіді на запитання, поставлені до неї, підключаючись до інтернету.

Також Девід Чен повідомив, що Софія вже "познайомилася" із Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом вчора, 10 жовтня.

Під час "спілкування" з українськими журналістами Софія повідомила, що хотіла б стати творчим штучним інтелектом, і щоб люди сприймали її як вільного художника.

На запитання про враження від зустрічі з українським Прем’єром Софія зазначила, що була дуже вражена його "молодістю та амбіційністю, а до того ж – ще й привабливістю".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Японські роботи успішно здійснили посадку на астероїд Рюгу

На її думку, такий Голова уряду підходить українській державі. Крім того, за словами робота, її вразило "поєднання історії та краси" в самій Україні.

Нагадаємо, на початку поточного року людиноподібний робот Софія, котра має громадянство Саудівської Аравії, "зависла" після питання про корупцію в Україні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоТехнології

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.50
Bitcoin
$87,844.00
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.55
Ethereum
$2,085.33