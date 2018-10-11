До Києва привезли людиноподібного робота Софію

"Я вперше в Україні. Так само, як і Софія", - зазначив Девід Чен.



За його словами, компанія-розробник ще не досягла своєї мети по створенню людиноподібного робота, тому Софія прибула на прес-конференцію не самостійно. Крім того, вона не вміє самостійно танцювати, як очікують її прихильники.



Втім, Софія змогла привітатися із аудиторією під час прес-заходу. "Привіт всім. Дякую, що запросили мене", - сказала вона англійською.



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За словами власника, робот може формувати відповіді на запитання, поставлені до неї, підключаючись до інтернету.



Також Девід Чен повідомив, що Софія вже "познайомилася" із Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом вчора, 10 жовтня.



Під час "спілкування" з українськими журналістами Софія повідомила, що хотіла б стати творчим штучним інтелектом, і щоб люди сприймали її як вільного художника.



На запитання про враження від зустрічі з українським Прем’єром Софія зазначила, що була дуже вражена його "молодістю та амбіційністю, а до того ж – ще й привабливістю".



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На її думку, такий Голова уряду підходить українській державі. Крім того, за словами робота, її вразило "поєднання історії та краси" в самій Україні.



Нагадаємо, на початку поточного року людиноподібний робот Софія, котра має громадянство Саудівської Аравії, "зависла" після питання про корупцію в Україні.