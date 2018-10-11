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В Киев привезли человекоподобного робота Софию

В Киев привезли человекоподобного робота Софию

Киев  •  УНН

 • 12937 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. В Киеве презентовали известного на весь мир человекоподобного робота Софию. Об этом заявил директор Hanson Robotics, основатель AngelVest и правообладатель работа Софии Дэвид Чен (David Сһеп) на пресс-конференции, передает УНН.

"Я впервые в Украине. Так же, как и София", - отметил Дэвид Чен.

По его словам, компания-разработчик еще не достигла своей цели по созданию человекоподобного робота, поэтому София прибыла на пресс-конференцию не самостоятельно. Кроме того, она не умеет самостоятельно танцевать, как ожидают ее поклонники.

Впрочем, София смогла поздороваться с аудиторией во время пресс-мероприятия. "Привет всем. Спасибо, что пригласили меня", - сказала она на английском.

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По словам владельца, робот может формировать ответы на вопросы, поставленные к ней, подключаясь к интернету.

Также Дэвид Чен сообщил, что София уже "познакомилась" с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом вчера, 10 октября.

Во время "общения" с украинскими журналистами София сообщила, что хотела бы стать творческим искусственным интеллектом, и чтобы люди воспринимали ее как свободного художника.

На вопрос о впечатлениях от встречи с украинским Премьером София отметила, что была очень поражена его "молодостью и амбициозностью, а к тому же - еще и привлекательностью".

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По ее мнению, такой Глава правительства подходит украинскому государству. Кроме того, по словам работа, ее поразило "сочетание истории и красоты" в самой Украине.

Напомним, в начале текущего года человекоподобный робот София, которая имеет гражданство Саудовской Аравии, "зависла" после вопроса о коррупции в Украине.

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