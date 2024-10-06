У Рівненській області знешкодили нерозірвану бойову частину "шахеда"
Київ • УНН
В Рівненській області вибухотехніки знешкодили нерозірвану бойову частину безпілотника "шахед". СБУ розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
В Рівненській області вибухотехніки знешкодили нерозірвану бойову частину "шахеда". СБУ почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Рівненській області, пише УНН.
Після однієї з повітряних тривог на спецлінію 102 від лісників надійшло повідомлення про виявлення підозрілого предмета,
На місце події вирушила слідчо-оперативна група, співробітники СБУ та прокуратури.
Правоохоронці пояснили, що вибухотехніки виявили уламки БПЛА "Герань", а також бойову частину, яка не розірвалась. Фахівці від’єднали спочатку підривач, а потому на місці події знищили боєчастину шляхом підриву.
Співробітники СБУ за фактом порушення законів та звичаїв війни проводять досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України,
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