В Ровенской области обезвредили неразорванную боевую часть "шахеда"

В Ровенской области взрывотехники обезвредили неразорвавшуюся боевую часть "шахеда". СБУ начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Ровенской области, пишет УНН.

После одной из воздушных тревог на спецлинию 102 от лесников поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета, - говорится в сообщении.

На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа, сотрудники СБУ и прокуратуры.

Правоохранители объяснили, что взрывотехники обнаружили обломки БПЛА "Герань", а также боевую часть, которая не разорвалась. Специалисты отсоединили сначала взрыватель, а потом на месте происшествия уничтожили боечасть путем подрыва.

Сотрудники СБУ по факту нарушения законов и обычаев войны проводят досудебное расследование по ст. 438 Уголовного кодекса Украины, - добавили в полиции.

Напомним

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