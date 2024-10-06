В Ровенской области обезвредили неразорванную боевую часть "шахеда"

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АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  143825 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  161922 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  162771 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

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Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  159791 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

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Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  123040 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  107757 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

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Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  124467 просмотра

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Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  124022 просмотра

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Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  124255 просмотра

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Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Ровенской области обезвредили неразорванную боевую часть "шахеда"

В Ровенской области обезвредили неразорванную боевую часть "шахеда"

Киев  •  УНН

6 октября 2024, 19:30  •  4693 просмотра

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В Ровенской области взрывотехники обезвредили неразорвавшуюся боевую часть беспилотника "шахед". СБУ начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

В Ровенской области взрывотехники обезвредили неразорвавшуюся боевую часть "шахеда". СБУ начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Ровенской области, пишет УНН.

После одной из воздушных тревог на спецлинию 102 от лесников поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета,

- говорится в сообщении.

На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа, сотрудники СБУ и прокуратуры.

Правоохранители объяснили, что взрывотехники обнаружили обломки БПЛА "Герань", а также боевую часть, которая не разорвалась. Специалисты отсоединили сначала взрыватель, а потом на месте происшествия уничтожили боечасть путем подрыва.

Сотрудники СБУ по факту нарушения законов и обычаев войны проводят досудебное расследование по ст. 438 Уголовного кодекса Украины,

- добавили в полиции.

Напомним

В Бориспольском на Киевщине районе фермер обнаружил на поле остатки ракеты С-300. Саперы ГСЧС подтвердили безопасность находки, изъяли ее и обеспечили условия для дальнейшей работы на поле.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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