На Київщині фермер посеред поля знайшов уламки ракети С-300

На Київщині фермер під час робіт на полі натрапив на залишки ракети С-300. про це розповіли в ДСНС, передає УНН.

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У Київській області, в Бориспільському районі, фермер під час робіт на полі натрапив на великий металевий предмет, який стирчав із землі. Придивившись уважніше, чоловік зрозумів, що це, ймовірно, ракета