На Київщині фермер посеред поля знайшов уламки ракети С-300
Київ • УНН
У Бориспільському районі фермер виявив на полі залишки ракети С-300. Сапери ДСНС підтвердили безпечність знахідки, вилучили її та забезпечили умови для подальшої роботи на полі.
На Київщині фермер під час робіт на полі натрапив на залишки ракети С-300. про це розповіли в ДСНС, передає УНН.
Деталі
У Київській області, в Бориспільському районі, фермер під час робіт на полі натрапив на великий металевий предмет, який стирчав із землі. Придивившись уважніше, чоловік зрозумів, що це, ймовірно, ракета
На місце інциденту негайно прибули сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України.
Після ретельного огляду спеціалісти підтвердили, що це безпечні залишки ракети С-300, яка є частиною зенітно-ракетної системи середнього радіуса дії.
Піротехніки оперативно вилучили залишки ракети, забезпечивши безпечні умови для подальшої роботи на полі. Фермер тепер може повернутися до своєї звичної діяльності на землі
Доповнення
У ДСНС вчергове закликали українців у випадку виявлення підозрілих предметів пам’ятайте: кожен дотик може стати останнім. Не наражайте себе та оточуючих на смертельну небезпеку — негайно повідомляйте про знахідку за номером "101"!
Нагадаємо
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