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На Київщині фермер посеред поля знайшов уламки ракети С-300

На Київщині фермер посеред поля знайшов уламки ракети С-300

Київ • УНН

 • 37712 перегляди

У Бориспільському районі фермер виявив на полі залишки ракети С-300. Сапери ДСНС підтвердили безпечність знахідки, вилучили її та забезпечили умови для подальшої роботи на полі.

На Київщині фермер під час робіт на полі натрапив на залишки ракети С-300. про це розповіли в ДСНС, передає УНН.

Деталі

У Київській області, в Бориспільському районі, фермер під час робіт на полі натрапив на великий металевий предмет, який стирчав із землі. Придивившись уважніше, чоловік зрозумів, що це, ймовірно, ракета

- розповідають рятувальники. 

На місце інциденту негайно прибули сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України.

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Після ретельного огляду спеціалісти підтвердили, що це безпечні залишки ракети С-300, яка є частиною зенітно-ракетної системи середнього радіуса дії.

Піротехніки оперативно вилучили залишки ракети, забезпечивши безпечні умови для подальшої роботи на полі. Фермер тепер може повернутися до своєї звичної діяльності на землі

- підсумовують надзвичайники. 

Доповнення

У ДСНС вчергове закликали українців у випадку виявлення підозрілих предметів пам’ятайте: кожен дотик може стати останнім. Не наражайте себе та оточуючих на смертельну небезпеку — негайно повідомляйте про знахідку за номером "101"!

Нагадаємо

У Покровському районі Донеччини піротехніки ДСНС вилучили та знищили авіабомбу ФАБ-500. За минулу добу в районі виявлено 41 вибухонебезпечний предмет, обстежено 7,53 га території.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
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